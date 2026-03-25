Путин поручил подготовить проект модернизации академии хореографии в Москве

Путин поручил Минкульту подготовить проект модернизации МГАХ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству культуры подготовить проект приведения инфраструктуры академии хореографии в Москве в достойное состояние.

Ректор Московской государственной академии хореографии (МГАХ), народная артистка России Светлана Захарова отметила, что русский балет — ключевая составляющая культурной идентичности России, и важно обеспечить его дальнейшее развитие. А для достижения этой цели необходима модернизация учебного здания МГАХ 1967 года постройки. В связи с этим Захарова попросила главу государства поддержать строительство нового корпуса академии хореографии в Москве.

«Давайте мы подготовим просто проект приведения ситуации вокруг академии в достойное состояние. Это касается и капремонтов, это касается нового строительства. Поймем хотя бы, что первоочередным является, что можно сделать на втором этапе, и посчитаем, сколько это все будет стоить. Не начав эту работу, мы никогда не закончим. Нужно понять, что первоочередное, что нужно делать», — сказал Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции.

По словам Захаровой, с 1967 года оборудование в академии не модернизировалось и сильно износилось.

«И, конечно же, не хватает помещений, как административных, так и хороших репетиционных залов в академии. Если бы была возможность на нашем участке построить дополнительный корпус для образовательных программ и для обучения», — добавила Захарова.

Она уточнила, что уже готов предварительный план модернизации академии и рассчитана ее стоимость.

«Хорошо. Передайте, пожалуйста, в министерство, а Ольга Борисовна (Любимова — ред.) мне доложит, потом мы поговорим на эту тему», — ответил Путин.

К главе государства также обратился народный артист России Николай Цискаридзе. Он попросил рассмотреть возможность выделения средств на запуск спортивно-оздоровительного комплекса при Академии русского балета имени Агриппины Вагановой (АРБ).

«Дело в том, что десять лет назад вы подписали Академии русского балета в Санкт-Петербурге спортивно-оздоровительный комплекс. Все документы, все передано в правительство уже много лет назад, и до сих пор не нашлось денег для того, чтобы это запустить, хотя все документы подготовлены», — сказал Цискаридзе.

Путин ответил, что выделение средств связано с бюджетными возможностями, но к обсуждению этой темы предстоит вернуться.

«Денег никогда нет — это вопрос приоритетов, что в первую очередь делать, что во вторую, что вообще делать, а что не делать. Вернемся к этому обязательно», — добавил глава государства.

Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарь совета — помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместитель председателя — глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шазназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
