Украинский сайт «Миротворец» профункционирует ровно столько, сколько этого пожелают западные спонсоры Киева. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«“Миротворец” существует до тех пор, пока этого хотят западные спонсоры Киева. В противном случае он давным-давно перестал бы существовать», — заявил Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что «Миротворец» стал ярким проявлением двойных стандартов западных стран. Как только в его базу данных попали западные журналисты, немецкие представители, по словам дипломата, «сразу же подняли крик», требуя срочно исключить их из списков.
По его словам, те, кто стояли у истоков создания сайта и продолжают обеспечивать его работу, несут ответственность за «сотни человеческих жизней, в том числе за сломанные судьбы детей».
Накануне список «Миротворца» пополнился данными двух детей шести и 13 лет, которых обвинили в «сознательном нарушении государственной границы».