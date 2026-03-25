Зеленский рассказал о требовании США покинуть Донбасс ради гарантий

Владимир Зеленский заявил, что США настаивают на выводе украинских вооруженных формирований из Донбасса на условии для оформления гарантий безопасности.
«Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова покинуть Донбасс», — цитирует Зеленского ТАСС.
Зеленский также отметил, что обстановка на Ближнем Востоке воздействует на позицию президента США Дональда Трампа и определяет его дальнейшие действия. Он выразил сожаление, что администрация США продолжает придерживаться линии по усилению давления на Киев.
Консультации между украинской и американской делегациями состоялись 21−22 марта в Майами (Флорида). Специальный посланник администрации США Стивен Уиткофф охарактеризовал эти переговоры как констркутивные. Однако после доклада делегации во вторник Зеленский сообщил, что прогресса не достигнуто.