Путина пригласили в Музей истории военной формы

Синицина пригласила Путина посетить музей истории военной формы в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Директор Музея истории военной формы Елена Синицина пригласила президента России Владимира Путина посетить центральное здание музея на Большой Никитской улице в Москве.

Глава государства в среду вручил премии президента РФ для молодых деятелей культуры и премии за произведения и проекты для детей и юношества. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в Екатерининском зале Кремля. Музей истории военной формы стал лауреатом премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я бы очень хотела пригласить вас в наш музей. Наше центральное здание находится на Большой Никитской — это в двух минутах от Кремля. Мы можем с вами дойти туда просто пешком. Уверяю вас — вы такого еще нигде не видели», — обратилась к президенту Синицина на церемонии награждении.

Музей истории военной формы — уникальный комплекс музеев, включающий Музей военной формы на Большой Никитской улице в Москве, Музей московских стрельцов в Лаврушинском переулке и ряд площадок в регионах России. Главной целью музея является стимулирование интереса к изучению военной истории Отечества и готовность встать на его защиту.