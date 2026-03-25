Мирошник: за кампанией Зеленского против Орбана стоит Европа

Посол по особым поручениям МИД РФ также отметил, что «ни один нормальный руководитель соседней страны» не станет угрожать своим соседят так, как это делает Владимир Зеленский.

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский не мог бы выстраивать кампанию против Венгрии и ее премьера Виктора Орбана без прямого указания европейцев. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.

«Зеленский не может выстраивать такую антивенгерскую кампанию без согласия, науськивания и прямого указания со стороны европейцев. Она всячески поддерживается его спонсорами, гласно и негласно», — пояснил дипломат.

По словам Мирошника, Зеленский выступает в качестве «интерфейса настроений ряда лидеров Европы, которым не нравится позиция нынешних властей Венгрии о защите собственных национальных интересов». «Они хотели бы, чтобы там были более ручные, более управляемые власти, которые бы как-то иначе реагировали на распространяемые Европой нарративы», — отметил посол.

«Поэтому в данном случае Зеленского используют как прокси, через которого удобнее наносить удары по Венгрии, чтобы не вымазываться самим, а использовать управляемую марионетку, которая может делать все что угодно», — указал он. Дипломат подчеркнул, что «ни один нормальный руководитель соседней страны не будет угрожать своему соседу, если он не находится в состоянии войны», как это позволяет себе Зеленский.

