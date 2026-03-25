Мирошник: за кампанией Зеленского против Орбана стоит Европа

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский не мог бы выстраивать кампанию против Венгрии и ее премьера Виктора Орбана без прямого указания европейцев. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.
«Зеленский не может выстраивать такую антивенгерскую кампанию без согласия, науськивания и прямого указания со стороны европейцев. Она всячески поддерживается его спонсорами, гласно и негласно», — пояснил дипломат.
По словам Мирошника, Зеленский выступает в качестве «интерфейса настроений ряда лидеров Европы, которым не нравится позиция нынешних властей Венгрии о защите собственных национальных интересов». «Они хотели бы, чтобы там были более ручные, более управляемые власти, которые бы как-то иначе реагировали на распространяемые Европой нарративы», — отметил посол.
«Поэтому в данном случае Зеленского используют как прокси, через которого удобнее наносить удары по Венгрии, чтобы не вымазываться самим, а использовать управляемую марионетку, которая может делать все что угодно», — указал он. Дипломат подчеркнул, что «ни один нормальный руководитель соседней страны не будет угрожать своему соседу, если он не находится в состоянии войны», как это позволяет себе Зеленский.