Мбаппе опроверг слух о том, что «Реал» обследовал у него не то колено

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на слухи, согласно которым врачи клуба обследовали не то колено француза.
«Информация о том, что врачи осмотрели не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются», — цитирует его El Chiringuito.
По информации COPE, врачи обследовали здоровое правое колено Мбаппе вместо травмированного левого.
Отмечается, что клуб из-за этого уволил медицинский персонал, а «футболист избежал худшего». В настоящий момент игрок уже полностью восстановился от травмы и вернулся на поле.
