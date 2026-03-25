Мирошник рассказал, почему существует «Миротворец»

РИА Новости: Мирошник назвал «Миротворец» существующей под крышей Запада клоакой.

ЖЕНЕВА, 25 мар — РИА Новости. «Миротворец» существует с позволения западных спонсоров Киева, являясь средством давления на население, при их желании он будет закрыт очень быстро, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Это такая клоака, которая существует под крышей западников, на деньги западников и с позволения западников… Я вам точно могу сказать, что как только у западников появится желание избавиться от этой помойки, это произойдет очень быстро. Сейчас они существуют с их позволения и исходя из их желания», — сказал он.

По словам дипломата, сайт «является средством ведения информационной войны и средством давления на гражданское население».

«Ключевое там — это частные данные конкретных людей с адресами, телефонами, фотографиями, которые попадают под прицел этих беспредельных украинских организаций, которые просто могут прийти взорвать дом, убить человека, поиздеваться или ещё что-нибудь в этом роде просто потому, что на этом сайте обозначено, что он коллаборационист или российский шпион… На совести этой организации лежит ответственность и за смерти людей в том числе, а на спонсорах лежит ответственность за совершаемые эти преступления», — подчеркнул он.

