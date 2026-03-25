Иран перехватил инициативу

Тегеран жестко отверг все инвективы о якобы активных переговорах, которые если и ведутся, то на уровне консультаций через цепочку посредников. Не оставляя Трампу лавров миротворца, выдвинувшего фактически 15 пунктов не окончания конфликта, а иранской капитуляции, Тегеран сформулировал свои предложения, которые также явно неприемлемы уже для Вашингтона.
А такой посыл воспринимается как исключение для США возможности вести потенциальные переговоры с позиции силы, на что в последнее время усиленно намекали в Штатах. Раз за разом Иран, уже дважды обжегшийся на переговорах с Вашингтоном, ставших прикрытием для подготовки нападения, дает понять, что больше не верит американцам. На весь мир объявляет, что трамповская пятидневная пауза и временный отказ от ударов по иранской энергоинфраструктуре — это попытка успокоить нефтяные рынки и провести ревизию растраченных арсеналов.
Иранцы уверенно говорят о своей способности вести активные боевые действия еще в течение месяцев. Новым конфузом для Вашингтона выглядит и отказ Тегерана вести дела с парой Уиткофф — Кушнер, объявленных обманщиками. То есть и обычная игра американцев в неопределенность опять отвергается. В Тегеране хотят видеть за столом переговоров серьезные фигуры — вице-президента Вэнса либо госсекретаря Рубио. Оба — возможные кандидаты в президенты. А значит, Иран хочет не просто получить гарантии на будущее, через голову Трампа, но и сыграть роль в их карьере.