Иран перехватил инициативу

Президент США Дональд Трамп после «продуктивных переговоров» с самим собой, в ходе которых Иран уже, дескать, согласился на сделку, выдал свою растерянность. Да, ему крайне важно найти выход из конфликта без трагичной потери рейтинга, но получается, что, уже семь раз объявив о своей победе, он оказался в заложниках собственных реляций.

Тегеран жестко отверг все инвективы о якобы активных переговорах, которые если и ведутся, то на уровне консультаций через цепочку посредников. Не оставляя Трампу лавров миротворца, выдвинувшего фактически 15 пунктов не окончания конфликта, а иранской капитуляции, Тегеран сформулировал свои предложения, которые также явно неприемлемы уже для Вашингтона.

А такой посыл воспринимается как исключение для США возможности вести потенциальные переговоры с позиции силы, на что в последнее время усиленно намекали в Штатах. Раз за разом Иран, уже дважды обжегшийся на переговорах с Вашингтоном, ставших прикрытием для подготовки нападения, дает понять, что больше не верит американцам. На весь мир объявляет, что трамповская пятидневная пауза и временный отказ от ударов по иранской энергоинфраструктуре — это попытка успокоить нефтяные рынки и провести ревизию растраченных арсеналов.

Иранцы уверенно говорят о своей способности вести активные боевые действия еще в течение месяцев. Новым конфузом для Вашингтона выглядит и отказ Тегерана вести дела с парой Уиткофф — Кушнер, объявленных обманщиками. То есть и обычная игра американцев в неопределенность опять отвергается. В Тегеране хотят видеть за столом переговоров серьезные фигуры — вице-президента Вэнса либо госсекретаря Рубио. Оба — возможные кандидаты в президенты. А значит, Иран хочет не просто получить гарантии на будущее, через голову Трампа, но и сыграть роль в их карьере.

