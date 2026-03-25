Дмитриев сравнил ситуацию в ЕС и Британии с фильмом «Безумный Макс»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией сравнил ситуацию в Великобритании и ЕС с эпизодом из фильма «Безумный Макс: дорога ярости». Своим мнением он поделился в соцсети X.
«Извините, но похоже, что в следующем месяце это будет больше похоже на ЕС или Великобританию», — написал политик, комментируя пост пользователя с отрывком из культового фильма.
События фильма происходят в постапокалиптическом мире. Там после ядерной войны люди борются за жизненно важные ресурсы, такие как вода и топливо, на пустошах разрушенной планеты.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что настал момент окончательно перекрывать вентили для Евросоюза по энергопоставкам. Он подчеркнул, что не имеет смысла ожидать, пока перед Москвой полностью закроется дверь.
Позже Брюссель отложил принятие решения о полном запрете на импорт нефти из России на фоне обострения американо-израильского конфликта с Ираном. Задержка в принятии решения также связана с внутренним разладом среди стран ЕС по поводу поставок.