В Петербурге нашли человека под мусором в квартире, откуда вынесли труп

«В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. В начале недели поручил сотрудникам коммунальных служб освободить квартиру от мусора и провести санитарную обработку. За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину. Ей помогли вылезти, передали в скорую», — написал Хорт в своем канале на платформе Max.