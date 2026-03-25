Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге нашли человека под мусором в квартире, откуда вынесли труп

В Петербурге нашли живого человека под мусором в квартире, откуда вынесли труп.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Коммунальщики через три дня нашли живого человека под горой мусора в квартире в Петербурге, когда делали санитарную обработку после обнаружения тела мертвой женщины, сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

«В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. В начале недели поручил сотрудникам коммунальных служб освободить квартиру от мусора и провести санитарную обработку. За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину. Ей помогли вылезти, передали в скорую», — написал Хорт в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что сейчас выясняются обстоятельства её нахождения там.