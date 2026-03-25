Путин прокомментировал приглашение Михалкова бесплатно посетить театр

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на «бесплатное приглашение» председателя Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова в театр, отметив, что, значит, «в театральном цехе не все так плохо».
В ходе заседания Совета по культуре в режиме видеоконференции Михалков пригласил Путина на спектакль с Михаилом Ефремовым и рассказал, что спекулянты предлагают на спектакль с актером билеты за 200 тысяч рублей.
«Кстати говоря, спекулянты продают билеты по 200 тысяч. Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлые. Я приглашаю бесплатно», — сказал Михалков в ходе Совета.
«Значит, не все так у нас плохо в театральном и кинематографическом цехе, все нормально», — сказал Путин, отвечая Михалкову.