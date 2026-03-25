«Хезболлах» заявила, что за сутки подбила восемь израильских танков

БЕЙРУТ, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской организации «Хезболлах» провели несколько операций против вошедших на территорию Ливана израильских сил, в ходе которых подбили восемь танков Merkava.
«Наши бойцы поразили в течение дня управляемыми ракетами восемь неприятельских танков Merkava в районе поселков Эт-Тейбе и Эль-Кантара, — говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале. — На этом участке фронта в центральном секторе юга продолжаются ожесточенные боестолкновения».
Как отмечается в заявлении, во второй половине дня шиитские отряды подвергли ракетному обстрелу еврейские поселения Бейт-Гилель, Нагария и Шомера, где дислоцируются армейские части, принимающие участие в боевых действиях в Ливане.