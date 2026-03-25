За Тюкавиным следят скауты из Франции, Испании, Англии, Германии

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе европейских клубов к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе европейских клубов к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«К нему есть интерес из Европы. Скауты из Франции, Испании, Англии, Германии смотрят за ним и за тем, как он играет после травмы. В конце сезона будет видно. Все ждут летнего трансферного окна», — цитирует Барбозу Metaratings.

В этом сезоне игрок провёл за команду 21 матч, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. В 2025 году он перенёс операцию на крестообразной связке и пропустил полгода.

Ранее сообщалось, что гол Тюкавина помог «Динамо» обыграть «Ростов» и продлить серию до трёх побед.