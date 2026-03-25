Дмитриев пошутил, что в ЕС скоро наступит антиутопия из «Безумного Макса»

Дмитриев пошутил, что в Британии скоро наступит антиутопия из «Безумного Макса».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что в Европейском союзе (ЕС) или Британии через месяц наступит антиутопия из «Безумного Макса».

«Извините, но это больше похоже на ЕС или Великобританию в следующем месяце» — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ в той же соцсети прокомментировал публикацию с отрывком из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года. Пользователь X в посте над видео пошутила, что так будет выглядеть Австралия на следующей неделе. Фрагмент демонстрирует персонажей, участвующих в смертельной гонке на самодельном транспорте в пустыне в обстановке постапокалипсиса.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

