В Псковской области объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Внимание! Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области», — написал Ведерников в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Работает ПВО.
В регионе введены ограничения в работе связи и интернета.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.