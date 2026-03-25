В Псковской области объявили опасность атаки беспилотников

В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Внимание! Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области», — написал Ведерников в канале на платформе Max.

Губернатор добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Работает ПВО.

В регионе введены ограничения в работе связи и интернета.

