В Белом доме пригрозили устроить ад для Ирана, если он откажется от сделки

По его словам, США уже находятся в контакте с иранской стороной. ~Трамп также добавил, что «уже выиграл эту войну», и упомянул некий «ценный подарок» от Тегерана, связанный с нефтью и газом~. Со стороны Вашингтона в переговорах, как утверждает президент США, участвуют его зять Джаред Кушнер, спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Имена представителей Ирана он при этом раскрывать не стал, сказав лишь, что это «те, кто хочет заключить сделку».