США утверждают, что нанесли удары более чем по 10 тыс. целей в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Число военных целей в Иране, по которым нанесла удары американская армия, превысило 10 тыс. С таким утверждением выступил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер.
«ВС США нанесли удары более чем по 10 тысячам военных целей, на самом деле мы поразили 10-тысячную иранскую цель несколько часов назад», — сказал он в видеообращении, размещенном на странице командования в X.
По словам адмирала, американские военные уничтожили 92% крупнейших кораблей ВМС Ирана, более двух третей мощностей исламской республики по производству ракет, беспилотников и кораблей.
Американские военные летчики, заявил Купер, к настоящему моменту совершили свыше 10 тыс. боевых вылетов. Согласно его версии, в операции «Эпическая ярость» участвуют более 50 тыс. военнослужащих.