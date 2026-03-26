США утверждают, что нанесли удары более чем по 10 тыс. целей в Иране

Глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов адмирал Брэд Купер также заявил, что американские военные уничтожили 92% крупнейших кораблей ВМС республики.

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Число военных целей в Иране, по которым нанесла удары американская армия, превысило 10 тыс. С таким утверждением выступил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер.

«ВС США нанесли удары более чем по 10 тысячам военных целей, на самом деле мы поразили 10-тысячную иранскую цель несколько часов назад», — сказал он в видеообращении, размещенном на странице командования в X.

По словам адмирала, американские военные уничтожили 92% крупнейших кораблей ВМС Ирана, более двух третей мощностей исламской республики по производству ракет, беспилотников и кораблей.

Американские военные летчики, заявил Купер, к настоящему моменту совершили свыше 10 тыс. боевых вылетов. Согласно его версии, в операции «Эпическая ярость» участвуют более 50 тыс. военнослужащих.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше