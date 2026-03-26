Кадыров опубликовал видео выступления его сына Адама на совещании с силовиками

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых подразделений региона, на котором с докладом выступил его сын, руководитель Совбеза республики Адам Кадыров.
Кадыров-младший отметил, что региональным Совбезом проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности.
Также он добавил, что в условиях проведения СВО особое внимание уделяется выявлению и пресечению угроз со стороны диверсионных групп.
Ранее глава Чечни назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова.