Кадыров опубликовал видео выступления его сына Адама на совещании с силовиками

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых подразделений региона, на котором с докладом выступил его сын, руководитель Совбеза республики Адам Кадыров.

Кадыров-младший отметил, что региональным Совбезом проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности.

Также он добавил, что в условиях проведения СВО особое внимание уделяется выявлению и пресечению угроз со стороны диверсионных групп.

Ранее глава Чечни назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова.

