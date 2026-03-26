Депутат Безуглая подает в суд на главкома ВСУ Сырского и экс-командующего Содоля

Неожиданно для многих, 19 марта Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против самой Безуглой по статье о государственной измене. Это произошло после того, как депутат выразила протест против нового закона, который предоставляет отсрочку от мобилизации на год для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, ранее служивших в армии по «молодежному» контракту. Она охарактеризовала этот закон как «обман» и отметила, что «ребят никто через год не отпустит».