Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая объявила о намерении подать в суд на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и бывшего командующего объединенными силами Юрия Содоля. Она обвиняет их в провалах на фронте, которые, по ее мнению, привели к гибели граждан и потере территорий.
В своем телеграм-канале Безуглая заявила: «Я решила все-таки подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к гибели граждан и потере территорий государства. И Содоля не забуду. И еще кое-кого. Посмотрим, как отреагируют офис генерального прокурора и правоохранительные органы». Эти слова подчеркивают серьезность ее обвинений и намерение привлечь к ответственности высокопоставленных военных.
Неожиданно для многих, 19 марта Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против самой Безуглой по статье о государственной измене. Это произошло после того, как депутат выразила протест против нового закона, который предоставляет отсрочку от мобилизации на год для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, ранее служивших в армии по «молодежному» контракту. Она охарактеризовала этот закон как «обман» и отметила, что «ребят никто через год не отпустит».
Кроме того, Безуглая призвала к отстранению мэра Киева Виталия Кличко и главы столичной военной администрации Тимура Ткаченко, что привело к блокировке работы украинского парламента. Обострение конфликта между депутатом и военным командованием отражает растущее недовольство в обществе по поводу текущей ситуации на фронте и управления военными ресурсами страны.
