Конгрессвумен Луна призвала Зеленского к заключению мирной сделки с Россией

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского пойти на заключение сделки с Россией для урегулирования продолжающегося конфликта на Украине.
«Пора заключать мирную сделку, Владимир Зеленский», — написала Луна в соцсети X.
Пост в соцcети X конгрессвумен Луны стал реакцией на заявление Зеленского в интервью агентству Рейтер, согласно которому США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что Киев согласится на территориальные уступки и передаст России весь Донбасс.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине. Кроме того, по его словам, США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Трамп ранее также выразил удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России.