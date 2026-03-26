Келин: США совершили две ошибки в ситуации с Ираном

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Соединенные Штаты, начиная военную операцию против Иран, неверно оценили как потенциал Тегерана, так и возможные экономические последствия своих действий. В интервью телеканалу Channel 4 он отметил, что расчеты Вашингтона изначально оказались ошибочными.
По его мнению, американская сторона рассчитывала на быстрый эффект от первого удара, включая возможные внутренние изменения в Иране, а также предполагала, что конфликт не приведет к серьезным экономическим последствиям. Дипломат считает, что подобные оценки ввели в заблуждение союзников США и страны региона Персидского залива.
Келин также выразил позицию, что Вашингтон в большей степени заинтересован в достижении мирного соглашения, чем Тегеран, и указал на отсутствие четкой стратегии и понятных целей в конфликте. Кроме того, он отметил слабую поддержку военной операции среди общественности как в США, так и в Великобритании, подчеркнув необходимость для американской администрации искать пути выхода из сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что Тегеран отверг мирное предложение Вашингтона и выдвинул собственные условия для урегулирования конфликта.