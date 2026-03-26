Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келин: США совершили две ошибки в ситуации с Ираном

Келин заявил, что США при начале операции против Ирана недооценили мощь Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Соединенные Штаты, начиная военную операцию против Иран, неверно оценили как потенциал Тегерана, так и возможные экономические последствия своих действий. В интервью телеканалу Channel 4 он отметил, что расчеты Вашингтона изначально оказались ошибочными.

По его мнению, американская сторона рассчитывала на быстрый эффект от первого удара, включая возможные внутренние изменения в Иране, а также предполагала, что конфликт не приведет к серьезным экономическим последствиям. Дипломат считает, что подобные оценки ввели в заблуждение союзников США и страны региона Персидского залива.

Келин также выразил позицию, что Вашингтон в большей степени заинтересован в достижении мирного соглашения, чем Тегеран, и указал на отсутствие четкой стратегии и понятных целей в конфликте. Кроме того, он отметил слабую поддержку военной операции среди общественности как в США, так и в Великобритании, подчеркнув необходимость для американской администрации искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Тегеран отверг мирное предложение Вашингтона и выдвинул собственные условия для урегулирования конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше