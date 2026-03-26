Кортеж с парламентской делегацией прибыл в посольство России в Вашингтоне

Парламентская делегация предположительно прибыла в посольство РФ в Вашингтоне.

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Автомобильный кортеж, в котором, предположительно, находятся члены парламентской делегации РФ, прибыл на территорию российского посольства в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости от здания дипмиссии.

Группа автомобилей, включая микроавтобус, заехала на территорию дипмиссии вскоре после приземления борта специального летного отряда «Россия» в международном аэропорту Даллес в Вашингтоне.

Ранее самолет Ил-96−300 из специального летного отряда «Россия», вылетевший из Нью-Йорка, совершил посадку в американской столице на фоне сообщений о подготовке межпарламентских консультаций между Россией и США.

Официальных подтверждений состава прибывших пока нет, но, по данным источников газеты «Ведомости», в Вашингтон для переговоров с американцами отправилась группа депутатов Госдумы из разных фракций, а возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше