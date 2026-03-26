ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с Лукашенко в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 26 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время приветственной церемонии на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Reuters

Отмечается, что в состав белорусской делегации входят заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, глава МИД Максим Рыженков, министры здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.

Ранее близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Лукашенко и Ким Чен Ын проведут переговоры 26 марта в резиденции «Кымсусан».

