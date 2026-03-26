ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с Лукашенко в Пхеньяне

Отмечается, что в состав белорусской делегации входят заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, глава МИД Максим Рыженков, министры здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.
Ранее близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Лукашенко и Ким Чен Ын проведут переговоры 26 марта в резиденции «Кымсусан».
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.