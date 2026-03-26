Человек пострадал в результате атаки БПЛА на московское село Клёново

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к городу был сбит ещё один БПЛА. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Клёново в Новой Москве, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек.
«На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее силы ПВО уже сбили несколько летевших на Москву БПЛА.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник между тем назвал БПЛА-атаки ВСУ автоматизированной системой убийства мирных граждан.