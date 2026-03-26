При падении обломков БПЛА в Московском регионе пострадал один человек

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков сбитого БПЛА в районе села Кленово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.
