В Севастополе объявили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем. Воздушная тревога!» — написал губернатор.
Тревога была запущена в 00.18 мск.
