Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель штаба «Хатам аль-Анбия», передаёт агентство Tasnim.

«Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их», — заявил Эбрахим Зольфакари.

По его словам, иранская сторона продолжает поиск военнослужащих США. Он также призвал жителей стран региона сообщать о местах их возможного нахождения.

Ранее Иран ввёл ограничения на проход через Ормузский пролив. Глава МИД страны Аббас Аракчи заявлял, что доступ сохраняется только для государств, которые Тегеран считает дружественными. В их числе он называл Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан. Министр подчёркивал, что ограничения связаны с текущей обстановкой в регионе. Он также указывал на готовность Ирана самостоятельно регулировать использование стратегического маршрута.

