Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке

Ранее Иран ввёл ограничения на проход через Ормузский пролив. Глава МИД страны Аббас Аракчи заявлял, что доступ сохраняется только для государств, которые Тегеран считает дружественными. В их числе он называл Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан. Министр подчёркивал, что ограничения связаны с текущей обстановкой в регионе. Он также указывал на готовность Ирана самостоятельно регулировать использование стратегического маршрута.