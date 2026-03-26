Украина пыталась саботировать мероприятие России в Женеве, заявил Мирошник

В ходе визита Мирошника в Женеву был организован сайд-ивент на тему «нарушение права человека на жизнь» и истязаний и пыток российских военнопленных ВСУ.
«Украинская сторона очень сильно распереживалась и в это же самое время проводила аналогичное мероприятие. Мы запланировали мероприятие первыми, но возникает вопрос: как так получилось, что в соседнем коридоре Украина делает аналогичное мероприятие, но совершенно противоположное, пытаясь перетянуть внимание к себе и используя опять же своих западных партнёров для давления, в том числе для того, чтобы страны присутствовали на их мероприятии, а не на нашем?» — сказал он.
По словам дипломата, это связано, «в первую очередь, с тем, что те факты, которые приводим мы, разрушают тот виртуальный мир, в котором очень вольготно себя чувствует Украина, когда она рассказывает там о тысячах и тысячах депортированных детей».
«Ей и её партнёрам нужен просто повод для того, чтобы навешивать ярлыки на Россию, и таких ярлыков они стараются навесить как можно больше», — сказал он.