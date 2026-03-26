РИА Новости: хакеры взломали шифрование госсектора Украины

Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» взломала государственный ключ шифрования и реестра цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины.

Как отмечает РИА Новости, стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота.

«Данную операцию спокойно можно трактовать как “взлом цифрового сердца Украины”, — отметил собеседник агентства.

Скомпрометированное шифрование компании «Сайфер» обеспечивало безопасный доступ к рабочим областям госструктур, крупных банков и поставщиков, а также поддерживало базы данных госзакупок и электронных сервисов госуслуг.

Ранее хакеры уничтожили сайт одного из крупнейших украинских антироссийских СМИ.

Кроме того, пророссийский хакер PalachPro заявил о взломе камер наблюдения по всей Украине.