РИА Новости: хакеры взломали шифрование госсектора Украины

Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» взломала государственный ключ шифрования и реестра цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины.
Как отмечает РИА Новости, стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота.
«Данную операцию спокойно можно трактовать как “взлом цифрового сердца Украины”, — отметил собеседник агентства.
Скомпрометированное шифрование компании «Сайфер» обеспечивало безопасный доступ к рабочим областям госструктур, крупных банков и поставщиков, а также поддерживало базы данных госзакупок и электронных сервисов госуслуг.
Ранее хакеры уничтожили сайт одного из крупнейших украинских антироссийских СМИ.
Кроме того, пророссийский хакер PalachPro заявил о взломе камер наблюдения по всей Украине.