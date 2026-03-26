«Смотрите и платите мне»: Макгрегор собирается вернуться в октагон после пятилетнего перерыва, чтобы «спасти UFC»

Конор Макгрегор возвращается в октагон после пятилетнего перерыва. В соцсетях боец подтвердил слухи о своём потенциальном участии в турнире UFC 330, запланированном на 11 июля. Наиболее вероятным соперником 37-летнего ирландца СМИ называют американца Макса Холлоуэя. Однако в последнее время экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях приучил всех к тому, что на него сложно положиться. Тем не менее, на данном этапе важнее не имя будущего оппонента, а сам факт возвращения 37-летней легенды MMA.
После бесславных поражений от Дастина Порье в 2021 году Конор Макгрегор словно превратился в иллюстрацию басни про мальчика и волков: поначалу его обещания скоро вернуться в октагон вызывали бурю восторга у поклонников MMA, но с каждым новым переносом даже самые преданные фанаты начали терять веру в то, что некогда двойной чемпион UFC снова выйдет в клетку.
На днях боец вновь напомнил о себе, выступив с заявлением в свойственной ему манере.
«Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти этот спорт! Звони своей бабушке! Бабуля, мы это сделали! Смотрите и платите мне… Мак всех вас любит, я испытываю любовь ко всем вам. Это честь, это легкотня, это раз плюнуть. Любуйтесь божественной магией моих боёв. Эй, Paramount+, скоро увидимся, я в предвкушении! Готов с рождения», — написал Макгрегор в соцсетях.
Незадолго до этого авторитетный журналист Ариэль Хельвани подтвердил факт переговоров между промоушеном и спортсменом о его участии в турнире UFC 330 в Лас‑Вегасе.
«Сейчас UFC как никогда нуждается в Коноре Макгрегоре, и им нужно сделать всё возможное, чтобы его возвращение состоялось. Похоже, всё двигается в правильном направлении. Думаю, на данном этапе можно уверенно сказать: чтобы он не вышел на бой 11 июля, должно произойти что‑то катастрофическое», — отметил Хельвани в соцсетях.
Если взглянуть на ситуацию в UFC и индустрию MMA в целом, 2026 год действительно кажется почти идеальным моментом для возвращения эпатажного ирландца.
Формально Макгрегор никогда окончательно не уходил из спорта, однако последние пять лет превратились в череду бесконечных переносов, невыполенных обещаний и сорванных поединков. Наиболее вероятным соперником считался Майкл Чендлер — противостояние с ним обсуждали почти два года. Бойцы даже исполняли роли тренеров в реалити‑шоу The Ultimate Fighter, а американец просил руководство UFC организовать встречу.
В какой‑то момент ситуация стала неловкой даже для лиги: Железный невольно оказался заложником ожиданий и мишенью насмешек среди коллег по бойцовскому бизнесу. Незадолго до анонса карда турнира Дана Уайт публично заявил о потере интереса к поединку ветеранов MMA.
Сам Макгрегор тем временем вёл жизнь, далёкую от тренировочных лагерей. Он успел наконец жениться на матери своих детей, пройти курс реабилитации от зависимостей, приобрести долю в промоушене Bare Knuckle FC и даже всерьёз рассмотреть возможность боёв на голых кулаках.
Меньше года назад Конор рассуждал и о политической карьере: он заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии и побывал на приёме у Дональда Трампа в Белом доме. Однако позже от этой идеи пришлось отказаться.
Макгрегор решил оставить в прошлом и уже устоявшийся образ вечного тусовщика, который окончательно закрепился за ним после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Прошлой осенью его тренер Джон Кавана утверждал, что подопечный снова стал регулярно тренироваться и готовится к триумфальному камбэку на турнире в Вашингтоне.
«Мы на 100% в деле. Он попросил меня, по сути, составить программу тренировок до июня — как мы будем постепенно наращивать нагрузки. Он снова выкладывается, почти каждый день с раннего утра тренируется в зале, получает от этого удовольствие. Конечно, он хочет попасть в этот кард. Как это работает с точки зрения менеджмента — это уже их дело, я в это не лезу. Но с точки зрения тренировок? Он уже поручил мне собрать команду подходящих спарринг‑партнёров. Будем работать и в зале, и у него дома. Он полностью настроен на то, что мы выйдем на бой через… сколько там, шесть-семь месяцев?» — рассказывал Кавана.
Среди возможных оппонентов чаще всего называют Макса Холлоуэя: реванш с гавайцем выглядел бы символично — ведь именно в бою против него Макгрегор когда‑то заявил о себе в полулёгком дивизионе. Однако для UFC ключевым остаётся не имя соперника, а сам факт возвращения Конора, выходящий далеко за рамки чисто спортивной логики.
В 2026 году промоушен начал сотрудничество с Paramount, отказавшись от платных трансляций в пользу подписной модели, однако уровень турниров заметно снизился. Афиши главных боёв регулярно подвергаются критике, а с организацией потенциально знаковых противостояний у матчмейкеров откровенно не складывается. Травма Ислама Махачева помешала бою с Илиёй Топурией, а переговоры с Джоном Джонсом о выступлении на UFC Freedom 250 переросли в публичную перепалку с Даной Уайтом.
«Я был готов, настроен и физически способен выйти в октагон. Я был согласен на значительно меньший гонорар, чем запрашивал Аспинэлл, но они не захотели добавить ни доллара сверх $15 млн. Я счёл, что наш бой стоит больше», — писал раздосадованный Джонс.
На этом фоне даже самый обсуждаемый поединок ближайшего времени — за титул в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом — выглядит скорее исключением, чем правилом.
Параллельно усиливается давление и со стороны внешних игроков. Давно критикующий Уайта блогер и боксёр Джейк Пол перешёл в открытую войну с главной лигой мира. В мае под брендом его промоутерской компании MVP пройдёт вечер боёв с участием знаменитых в недавнем прошлом атлетов: Ронды Роузи, Фрэнсиса Нганну, Нэйта Диаза и Мухаммада Мокаева.
В такой ситуации Макгрегор остаётся для Уайта своеобразным козырем, который можно разыграть в момент, когда внимание аудитории начинает рассеиваться. Даже в ранге сбитого лётчика он по‑прежнему главный актив UFC — тот самый парень, который способен не только подарить старым фанатам шанс на ностальгию по былым временам, но и вдохнуть свежий воздух, завоевав сердца нового поколения зрителей.
В этом смысле Макгрегор действительно может стать тем самым человеком, который снова превратит очередной турнир в событие глобального масштаба.