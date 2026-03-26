В Венгрии расследуют связь IT-специалистов партии «Тиса» с Украиной

В докладе главы Управления по защите конституции генерал-майора в отставке Сабольча Бардоша, представленном на заседании комиссии по национальной безопасности венгерского парламента, содержащем частично рассекреченные сведения о деле, говорится, что один из фигурантов «проводил операции в интересах Украины», «неоднократно посещал посольство Украины в Будапеште», «встречался в Киеве с представителями IT Army of Ukraine», а также много лет находился под наблюдением контрразведки из-за контактов с иностранными спецслужбами и в ходе допросов «значительная часть подозрений в его отношении подтвердилась».