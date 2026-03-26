Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал идею памятника Меншикову в центре Санкт-Петербурга

Путин на заседании Совета по культуре одобрил инициативу об установке памятника Александру Меншикову в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре одобрил инициативу художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана об установке памятника Александру Меншикову в Санкт-Петербурге. Речь идет о создании монумента одному из ближайших соратников Пётра I и первому генерал-губернатору города.

Эйфман отметил значительную роль Меншикова в основании и развитии Петербурга, подчеркнув его вклад в строительство города на Неве. По его мнению, появление памятника позволит жителям и туристам глубже почувствовать связь с историческим наследием страны.

В качестве возможного места для установки монумента предлагается территория рядом с Биржевым мостом, недалеко от строящегося здания Театра балета. Президент поддержал как саму идею, так и выбранную локацию, пообещав обсудить реализацию проекта с губернатором города Александром Бегловым и содействовать его воплощению.

Ранее в США была создана гигантская статуя президента Дональда Трампа. Высота монумента, отлитого из бронзы и покрытого толстым слоем сусального золота, составляет около 15 футов.

