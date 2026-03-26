«Конец войне»: в Британии сообщили об ударе Ирана по Трампу

Guardian: в США растет давление на Трампа из-за затянувшейся войны против Ирана.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В США усиливается давление на президента Дональда Трампа из-за затянувшейся операции против Ирана, пишет британская газета Guardian.

«Внутри страны на Трампа растет давление с требованием положить конец войне с Ираном, поскольку иранские атаки на энергетическую инфраструктуру Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть во многих странах мира», — говорится в материале.

Несмотря на это, пояснила газета, Израиль, напротив, стремится делать все для продолжения боевых действий, чтобы нанести Ирану как можно больше ущерба.

По данным опроса, проведенного агентством Associated Press, 59% американцев считают, что война с Ираном зашла слишком далеко. При этом многие респондентов крайне обеспокоены ростом цен на бензин и не уверены, смогут ли они позволить себе топливо для автомобилей.

В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через пролив запрещен только судам противников, к которым Тегеран относит США и Израиль. Как передавало агентство Tasnim, в список стран, чьим судам проход разрешен, попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.

