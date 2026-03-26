Мирошник: иранский кризис может подтолкнуть Киев к прагматизму на переговорах

Посол по особым поручениям МИД РФ считает, что любое воздействие на способность Запада финансировать украинский конфликт «меняет переговорные условия для достижения урегулирования».

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский может оказаться вынужденным проявить прагматизм в вопросе урегулирования украинского кризиса по мере развития конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.

«Пока Зеленскому выделяют огромные деньги, он стремится их потратить и не прекращать военные действия. Поэтому когда такого соблазна не будет, то гораздо более прагматичные подходы могут возобладать», — считает дипломат.

По его оценкам, украинский конфликт «продолжается, пока его финансирует Запад», поэтому любое воздействие на способность Запада его финансировать «меняет переговорные условия для достижения урегулирования конфликта». Мирошник отметил, что в свете изменения конъюнктуры энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке «далеко не все страны-спонсоры будут приоритетом ставить снабжение Украины финансами и боеприпасами».

«Они будут скорее заботиться о своих насущных потребностях и направлять деньги именно туда», — подчеркнул дипломат. По его мнению, Зеленский «прекрасно это понимает», так же как и то, что деньги у Запада можно выпрашивать и получать, только пока Украина «находится в информационном эпицентре».

«Поэтому Зеленский проявляет сегодня чудеса медийной активности, пытаясь предложить какое-то соучастие Украины то в обеспечении противодронной защиты, то в отмене поставок или снабжения Ирана, то еще в чем-то», — напомнил Мирошник. По его словам, от Зеленского следует ожидать еще большего количества «фейковых заявлений, главной задачей которых будет не их содержание, а продолжение нахождения Украины в информационном тренде».

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше