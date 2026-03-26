Аэропорт Пулково приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты.
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, отметив, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее поступала информация, что Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию.
Также стало известно, что в результате атаки БПЛА на село Клёново в Новой Москве пострадал человек.
Узнать больше по теме
