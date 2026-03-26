Ким Чен Ын и Александр Лукашенко встретились в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Визит белорусского президента сопровождается высокопрофильной делегацией.
В состав делегации Беларуси входят ключевые фигуры, такие как заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, министр иностранных дел Максим Рыженков, а также министры здравоохранения, образования и промышленности — Александр Ходжаев, Андрей Иванец и Андрей Кузнецов. Это подчеркивает важность визита и стремление обеих сторон к укреплению двусторонних отношений.
По информации телеграм-канала «Пул первого», близкого к пресс-службе президента Беларуси, ожидается, что Лукашенко и Ким Чен Ын проведут переговоры 26 марта в резиденции «Кымсусан». Эти переговоры могут затронуть широкий спектр вопросов, включая экономическое сотрудничество и политические отношения между двумя странами.
Таким образом, встреча между двумя лидерами открывает новые перспективы для развития связей между КНДР и Беларусью в условиях глобальных изменений.
Ранее Ким Чен Ын пообещал Путину, что КНДР всегда будет с Россией.