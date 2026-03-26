В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта

В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства лидеров.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.

«Благодаря тщательному наблюдению служб безопасности был предотвращен террористический заговор и задержана сеть террористов, состоящая из пяти подданных Кувейта и одного иностранного гражданина, лишенного гражданства», — уточнило МВД.

Кроме того, по данным правоохранителей, были установлены личности еще четырнадцати подозреваемых, находящихся на свободе за границей, в числе которых два гражданина Ирана и два ливанца. По их данным, была установлена ​​их связь с организацией «Хезболла».

«Сеть планировала убийства видных деятелей и лидеров государства, а также вербовала лиц для осуществления этих операций», — добавили в министерстве.

Как сообщило МВД, подозреваемые признались в «шпионаже и вступлении в террористическую организацию, подготовке убийств видных деятелей и лидеров государства, а также в прохождении углубленной военной подготовки за границей у членов и лидеров террористической организации».

