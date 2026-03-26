В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта

ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.
«Благодаря тщательному наблюдению служб безопасности был предотвращен террористический заговор и задержана сеть террористов, состоящая из пяти подданных Кувейта и одного иностранного гражданина, лишенного гражданства», — уточнило МВД.
«Сеть планировала убийства видных деятелей и лидеров государства, а также вербовала лиц для осуществления этих операций», — добавили в министерстве.
Как сообщило МВД, подозреваемые признались в «шпионаже и вступлении в террористическую организацию, подготовке убийств видных деятелей и лидеров государства, а также в прохождении углубленной военной подготовки за границей у членов и лидеров террористической организации».