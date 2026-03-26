ДОНЕЦК, мар — РИА Новости. Проходившие подготовку в Польше солдаты 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ после первых боев понесли значительные потери на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В вновь сформированной 160-й ОМБр ВСУ, укомплектованной военнослужащими, проходившими подготовку в Польше, после первых боев понесли значительные потери», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что военнослужащие 160-й ОМБр обращаются к волонтерам из-за проблем с оснащением, в общении с ними называя себя «бомжами».