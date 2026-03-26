Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

Cан архиепископа Кентерберийского впервые за все 1400 лет существования кафедры приняла женщина. Церемония интронизации Сары Муллали в качестве духовного главы Англиканской церкви состоялась в Кентербери.

По информации Sky News, Муллали стала 106-м человеком, принявшим данный сан. Ранее она занимала должность медсестры онкологического отделения, а в 40 лет стала священником.

Согласно статье, на церемонии присутствовало более 2 тыс. человек, включая принца и принцессу Уэльских, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным главой церкви и всего англиканского сообщества в мире.

В 2024 году сообщалось, что бывший архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покинет пост из-за скандала с насилием над детьми.

