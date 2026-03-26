Cан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

Cан архиепископа Кентерберийского впервые за все 1400 лет существования кафедры приняла женщина. Церемония интронизации Сары Муллали в качестве духовного главы Англиканской церкви состоялась в Кентербери.
По информации Sky News, Муллали стала 106-м человеком, принявшим данный сан. Ранее она занимала должность медсестры онкологического отделения, а в 40 лет стала священником.
Согласно статье, на церемонии присутствовало более 2 тыс. человек, включая принца и принцессу Уэльских, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным главой церкви и всего англиканского сообщества в мире.
В 2024 году сообщалось, что бывший архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покинет пост из-за скандала с насилием над детьми.