Мелания Трамп пришла на саммит по влиянию ИИ с роботом Figure 3

Первая леди США Мелания Трамп представила в Белом доме андроида американского производства Figure 3 — впервые для международных лидеров. Событие прошло в рамках глобального саммита «Создавая будущее вместе», где были представлены стратегии по интеграции технологий ИИ в образовательную систему. Трансляция велась пресс-службой Белого дома.

Источник: Life.ru

Выход Мелании Трамп с Figure 3. Видео © X / First Lady Melania Trump.

«Добро пожаловать в Белый дом. Figure 3, спасибо, что присоединились ко мне на второй день саммита “Создавая будущее вместе”. Можно с уверенностью сказать, что вы — мой первый человекоподобный гость американского производства в Белом доме», — сказала Мелания.

Первая леди собрала 45 политиков, в том числе представителей девяти стран: США, Франции, Польши, Объединённых Арабских Эмиратов и Марокко. Мелания Трамп представила основные направления, которые должны определить курс системы образования: Использование ИИ для персонального обучения, появление роботов-помощников для учащихся и влияние образования и технологий на экономику Штатов.

По её словам, искусственный интеллект в конечном счёте будет перемещён с виртуальной сферы в физические «человекоподобные системы». Дети, благодаря этой системе, как полагается, смогут не только эффективнее учиться, но и вести более разносторонний образ жизни, имея время на развитие интересов и социальное взаимодействие.

Ранее стало известно, что американские конструкторы отправляют своих человекоподобных военных роботов воевать на Украине. Компания Foundation создала боевых андроидов под именем Phantom MK-1 — это, по сути, солдат с искусственным интеллектом, которого издание описывает как «чёрного человекоподобного стального робота с тонированным защитным щитком на лице».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

