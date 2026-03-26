Уволенный за коррупцию глава района Дагестана оказался братом миллиардера

Ибрагим Сулейманов в начале октября 2025 года был арестован Басманным судом Москвы, его обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Предпринимателю вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.