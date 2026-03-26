Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы рассмотрят с присяжными

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, с участием присяжных, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Суд удовлетворил ходатайство защиты Амирханяна о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор присяжных пройдет в ходе ближайшего судебного заседания», — рассказал собеседник агентства.
Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. Источник РИА Новости в сентябре прошлого года сообщал, что Амирханян — единственный фигурант дела.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В ГУР минобороны Украины заявляли, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ».