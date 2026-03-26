Мирошник: война в Иране может побудить Зеленского к прагматизму на переговорах

Владимир Зеленский может быть вынужден проявить прагматизм в урегулировании украинского кризиса по мере обострения войны в Иране. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что с изменением конъюнктуры энергоносителей на фоне войны в Иране западные страны будут больше заботиться о собственных нуждах, а не о поставках Украине.
«Пока Зеленскому выделяют огромные деньги, он стремится их потратить и не прекращать военные действия. Поэтому когда такого соблазна не будет, то гораздо более прагматичные подходы могут возобладать», — сказал посол в интервью ТАСС.
Мирошник отметил, что любое влияние на способность Запада продолжать финансирование меняет переговорные условия.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что мирные переговоры по Украине продолжатся, как только все стороны будут готовы к этому. Он добавил, что Москва изначально стремилась решить конфликт дипломатическим путем.