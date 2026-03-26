Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Белоруссии встретился с лидером КНДР в рамках официального визита

Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном в рамках официального визита в Пхеньян.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в среду с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), опубликовав фотографии встречи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с первым официальным визитом в КНДР, он продлится два дня. В среду после официальной церемонии встречи Лукашенко посетил монумент «Освобождение» вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Двадцать пятого марта на площади им. Ким Ир Сена состоялась церемония приветствия президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в нашу страну по приглашению председателя Государственных дел… КНДР товарища Ким Чен Ына… Ким Чен Ын приехал на место церемонии приветствия президента», — говорится в сообщении агентства.

В сообщении добавляется, что на встрече присутствовали представители правительства КНДР. Со стороны Белоруссии прибыли министр иностранных дел Максим Рыженков, вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко и другие. Во время церемонии президент Белоруссии провел смотр почетного караула.

Также в среду Лукашенко также посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца.

Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше