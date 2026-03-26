Юрист рассказала, может ли Эрчел оказаться в тюрьме за наркотики

РИА Новости: Эрчел может оказаться в тюрьме за наркотики при наличии улик.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 26 мар — РИА Новости. Прокуроры могут потребовать ареста популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», в случае положительного результата теста на наркотики и наличия весомых улик, рассказала РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Полат.

«Так как в деле пока нет каких-либо подтвержденных фактов, актриса фигурирует в качестве подозреваемой, в ее отношении выдан ордер на задержание. Эрчел находится за границей, поэтому на данный момент она на задержана. Как правило, сразу по прибытию в Турцию в подобных случаях происходит задержание, подозреваемого везут на допрос и в судмедэкспертизу для проведения теста на наркотики», — рассказала адвокат.

«Прокуроры могут потребовать ареста Эрчел в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для содержания Эрчел в тюрьме под стражей нет», — отметила Полат.

Генпрокуратура Стамбула сообщила в среду о задержании 14 подозреваемых в употреблении наркотиков или обеспечении условий для их употребления, еще двое находятся в розыске. СМИ уточнили, что среди разыскиваемых — Эрчел. Актриса сообщила, что узнала о деле из СМИ и пообещала явиться на допрос по делу о наркотиках после возвращения в Турцию. Эрчел отметила, что уже месяц учится за границей.