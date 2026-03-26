Asharq al-Awsat: армия Израиля заняла восемь населенных пунктов на юге Ливана

В восточном секторе израильские военные ведут подготовку к осаде города Бинт-Джбейль — крупнейшего к югу от Литани. Войска наступают со стороны населенных пунктов Марун-эр-Рас и Ярун, над которыми установлен контроль. С севера колонна движется из города Айтарун к Айнате в окрестностях Бинт-Джбейля. К западу от него израильские силы заняли поселки Аита-эш-Шааб, Дибль, Рамия и Эль-Коузах, бои идут там на окраинах города Бейт-Лиф.