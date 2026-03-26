Asharq al-Awsat: армия Израиля заняла восемь населенных пунктов на юге Ливана

БЕЙРУТ, 26 марта. /ТАСС/. Механизированные подразделения израильской армии вторглись на 5 км вглубь ливанской территории и заняли восемь населенных пунктов. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat.
По ее информации, на центральном участке фронта израильские войска продвигаются от города Эт-Тейбе в район Дейр-Сирьян, чтобы достичь берега реки Литани. Успех наступления на этом направлении позволит начать атаки на ущелье Вади-эль-Худжейр, чтобы перекрыть линии снабжения шиитской организации «Хезболлах».
В восточном секторе израильские военные ведут подготовку к осаде города Бинт-Джбейль — крупнейшего к югу от Литани. Войска наступают со стороны населенных пунктов Марун-эр-Рас и Ярун, над которыми установлен контроль. С севера колонна движется из города Айтарун к Айнате в окрестностях Бинт-Джбейля. К западу от него израильские силы заняли поселки Аита-эш-Шааб, Дибль, Рамия и Эль-Коузах, бои идут там на окраинах города Бейт-Лиф.
Войска завершают зачистку в северном районе города Эль-Хиям, где после трех недель боев еще сохраняются очаги сопротивления. Эль-Хиям служил опорным пунктом отрядов «Хезболлах» и позволял контролировать проход из Аркуба в регион Западное Бекаа.
Окрестности Бинт-Джбейля, Марун-эр-Раса и Яруна подвергались в среду во второй половине дня интенсивным артиллерийским обстрелам, а самолеты нанесли серию ударов по Араб-Салиму, Бургулии, Джвайе, Кфаре, Ханину, Харису и Эд-Дувейре. По данным Минздрава, погибли по меньшей мере пять человек и девять получили ранения.