«Положение станет катастрофическим»: чем может обернуться для Киева прекращение импорта газа из Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о приостановке поставок газа на Украину с территории республики. По его словам, Венгрия защищает собственную энергетическую безопасность и, пока Украина не обеспечит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», поставок газа через Венгрию не будет. Ранее Орбан назвал действия Киева по созданию нефтяной блокады тяжким преступлением. По словам экспертов, в продолжающемся противостоянии Зеленского и Орбана последний выигрывает и не поддаётся на провокации Киева. Зеленский, в свою очередь, находится в тупике и будет вынужден отступить, полагают аналитики. В противном случае последствия для Украины будут очень болезненными.
Венгрия прекратила поставки газа на Украину до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в среду, 25 марта, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ», — сказал Орбан в видеообращении на своей странице в соцсетях. Его слова приводит ТАСС.
Политик уточнил, что принятое решение направлено против энергетической блокады, а газ останется в хранилищах на территории Венгрии.
«Чтобы прорвать блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры… Вместо поставок Украине мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища», — цитирует Орбана РИА Новости.
Энергетический шантаж.
Напомним, ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» начала обостряться после 27 января 2026 года. Тогда Киев прекратил транзит российской нефти в Венгрию и Словакию под предлогом неисправности магистрали якобы из-за российского удара.
Венгерское правительство, в свою очередь, уверено, что трубопровод работоспособен, а Украина не возобновляет транзит сырья исключительно по политическим причинам.
В качестве ответной меры с 18 февраля прекратился экспорт на Украину венгерского дизельного топлива, о чём ранее сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.
В дальнейшем Венгрия заблокировала финансирование Украины со стороны Евросоюза. Речь идёт о кредите в размере €90 млрд, необходимом Киеву для сохранения платёжеспособности.
Будапешт предупредил, что до тех пор пока работа нефтепровода «Дружба» не будет восстановлена, вето на многомиллиардный пакет помощи останется в силе. Об этом сообщил Виктор Орбан на прошедшем на прошлой неделе евросаммите. Параллельно Венгрия блокирует и 20-й пакет санкций ЕС против России.
На фоне этого Еврокомиссия всё-таки согласилась направить на Украину миссию для осмотра нефтепровода. Однако к участию в ней эксперты из Венгрии и Словакии допущены не были.
Более того, даже отправленные ЕС технические специалисты в конечном счёте так и не провели запланированный осмотр. Киев не допустил их к якобы повреждённому участку трубы. Об этом 20 марта заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
«Никакой мониторинговой комиссии в Бродах не было… Украинская сторона никого не пустила к этому месту», — приводит слова политика РИА Новости.
Gettyimages.ru.
© imaginima.
В свою очередь, Орбан, выступая на предвыборном митинге в городе Сентендре, подверг резкой критике действия украинских властей.
По его словам, отказ Киева возобновить транзит российской нефти продиктован исключительно политическими мотивами с целью спровоцировать в стране экономический хаос.
«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, — значит совершать тяжкое преступление», — цитирует его ТАСС.
Примечательно, что, согласно данным украинского энергетического консультационного агентства ExPro, в 2025 году Украина импортировала из Венгрии почти 3 млрд куб. м природного газа, при этом доля Венгрии в общей структуре импорта достигла 45%.
Как отмечает ExPro, Венгрия была одним из самых привлекательных направлений импорта благодаря относительно низким тарифам.
Орбан не отступит.
Политолог и доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов считает, что, шантажируя Будапешт с помощью нефтяной блокады, Киев надеется, что Орбан отступит от своих позиций.
«Венгрия занимает отличную от большинства государств ЕС чёткую и последовательную позицию по защите собственных интересов. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает продавить Орбана. Он привык, что Украину жалеют, помогают ей в ущерб себе, дают безвозмездно деньги и ресурсы. Поэтому Орбан его невероятно раздражает», — заявил Ежов в беседе с RT.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Gettyimages.ru.
© Nicolas Economou / NurPhoto.
По мнению экспертов, расчёты Киева и Брюсселя на смягчение венгерской позиции в ближайшее время, вероятнее всего, ошибочны.
Cогласно данным Politico, многие европейские лидеры надеются, что ситуация с Венгрией изменится после выборов, которые должны пройти 12 апреля. В ЕС рассчитывают, что в случае победы Орбан смягчит свою позицию по «Дружбе».
Однако, как отметил в разговоре с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, вероятная победа Виктора Орбана будет означать усиление текущего курса Венгрии.
«Орбан — лидер, чья легитимность строится на защите суверенитета страны. Чем больше на него давят, тем жёстче он себя ведёт. Надежда ЕС на то, что после переизбрания Орбан станет “посговорчивее”, выдаёт фундаментальное непонимание венгерской политической культуры. Венгрия уже доказала, что способна годами блокировать невыгодные для себя решения на уровне ЕС», — подчеркнул эксперт.
Схожее мнение высказал и Дмитрий Ежов. По его словам, в данный момент для Киева ситуация зашла в тупик.
«Украина безрезультатно пытается надавить на Венгрию. Однако позиция Будапешта, скорее всего, наоборот ужесточится при сохранении Орбана на посту премьер-министра. Орбан будет более свободен и сможет ужесточить выдвигаемые условия, потому что получит очередной мандат доверия», — предположил эксперт.
Ежов считает, что на данный момент в противостоянии Орбана и Зеленского последний только проигрывает.
«Украина закрыла трубу, а Венгрия заблокировала кредит. Это политическая игра своего рода. Однако Зеленский сейчас не в том положении, чтобы чего-то требовать. На Украине и так ситуация с энергоресурсами нерадостная, а в новых условиях всё станет только хуже», — подчеркнул Ежов.
По мнению Павла Фельдмана, очередной виток в конфликте между Киевом и Будапештом рискует обернуться ростом недовольства в украинском обществе.
«Это удар по энергосистеме Украины. Киев находится в критической зависимости от внешней помощи, и, если он потеряет последние энергетические связи с Венгрией, а вместе с ними и поддержку других восточноевропейских партнёров, его положение станет катастрофическим… Любые перебои с поставками топлива для населения рискуют обострить социальное недовольство», — заявил эксперт.
Сгенерировано с помощью ИИ.
В данной ситуации, как считает политолог Алексей Мухин, Украина находится в тупике и будет вынуждена пойти на уступки по вопросу «Дружбы».
«Победа Орбана становится всё более очевидной. В таком случае Зеленскому придётся выполнить требование Будапешта и восстановить работу “Дружбы”. У Киева нет возможности ещё дольше сидеть без европейского кредита и без газа», — заявил эксперт в разговоре с RT.
В свою очередь, Павел Фельдман полагает, что, если Киев не изменит своей позиции и не восстановит работу нефтепровода, дальнейшее противостояние с Орбаном может закрыть Украине путь в Евросоюз.
«Орбан поставил Киев перед жёсткой дилеммой: либо вы выполняете свои обязательства по транзиту и допускаете инспекторов, либо остаётесь без газа, без кредитов и без перспектив на европейскую интеграцию. Судя по всему, Зеленский выбрал суицидальный путь для своей страны», — заключил эксперт.