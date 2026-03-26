Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о приостановке поставок газа на Украину с территории республики. По его словам, Венгрия защищает собственную энергетическую безопасность и, пока Украина не обеспечит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», поставок газа через Венгрию не будет. Ранее Орбан назвал действия Киева по созданию нефтяной блокады тяжким преступлением. По словам экспертов, в продолжающемся противостоянии Зеленского и Орбана последний выигрывает и не поддаётся на провокации Киева. Зеленский, в свою очередь, находится в тупике и будет вынужден отступить, полагают аналитики. В противном случае последствия для Украины будут очень болезненными.