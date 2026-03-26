СМИ: США исключили из списка целей двух чиновников Ирана ради переговоров

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США и Израиль на четыре-пять дней исключили председателя парламента Ирана Мохаммада Багер-Галибаф и главу МИД Аббаса Аракчи из списка целей для ликвидации, чтобы изучить возможность проведения мирных переговоров при посредничестве президента Дональда Трампа, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных иранских чиновников из списка лиц, подлежащих ликвидации, на время изучения возможности проведения мирных переговоров. Галибаф и Аракчи выведены из списка целей на срок до четырех-пяти дней, пока президент Трамп открывает путь к переговорам на высоком уровне для прекращения войны», — пишет издание.
Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.
Председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф в тот же день подчеркнул, что переговоров с Соединенными Штатами не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
Во вторник американский лидер заявил, что в ходе переговоров Иран якобы согласился навсегда отказаться от планов получения ядерного оружия, и добавил, что к власти в исламской республике пришли новые лидеры, что позволяет говорить о смене политического режима в стране. В тот же день Трамп упомянул о ценном «подарке» от ИРИ, который связан с Ормузским проливом, однако отказался раскрывать подробности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.