Nike продлил в России главный товарный знак

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России товарный знак в виде фирменного логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, действие исключительного права на логотип Nike в виде галочки истек в январе 2026 года. В марте компания подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление Nike и продлив срок действия знака до января 2036 года.
«Основные позиции, которые правообладатель счел необходимым сохранить в составе регистрации, это мыла, парфюмерные изделия, духи, дезодоранты, средства туалетные, шампуни, лосьоны, в большей степени персональная косметика», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
В марте 2022 года Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. В конце июня того же года компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Фирма отметила, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в РФ, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.
Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).