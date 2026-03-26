Путин поддержал возведение памятника Меншикову в Петербурге

В Петербурге может появиться монумент соратнику Петра Великого — Александру Меншикову.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о создании в Санкт-Петербурге монумента Александру Меншикову — соратнику Петра Великого.

Ранее участники заседания Совета по культуре предложили создать в северной столице монумент сподвижнику Петра I.

«Мне кажется, очень хорошее место. Я с губернатором обязательно переговорю. Поработаем обязательно и, надеюсь, добьемся нужного нам всем результата», — сказал глава государства.

После смерти Петра I Меншиков содействовал воцарению Екатерины I, фактически управляя страной в 1725—1727 годах. В этот период он занимал должности «первого сенатора», а с 1726 года — «первого члена Верховного тайного совета».

Кроме этого, президент поддержал идею по введению альтернативы Нобелевской премии по литературе — премии «мирового большинства».

Путин также поручил проработать возможность ставить спектакли без согласия наследников при злоупотреблении ими правами.

